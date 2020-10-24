شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية الأهلى فى الوداد المغربى والتأهل لنهائى أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فريق الأهلى، بطاقة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ 13 فى تاريخه، بعد الفوز على الوداد المغربى بنتيجة 5 / 1 بمجموع مواجهتى ذهاب وإياب نصف النهائى، حيث فاز المارد الأحمر على الوداد فى لقاء الإياب الذى أقيم يوم السبت الماضى بالمغرب بنتيجة 2 / 0، ثم حقق الفوز فى لقاء الذهاب على ستاد القاهرة فى المباراة التى أقيمت اليوم بنتيجة 3 / 1.

ونجح الاهلي فى تحقيق الفوز لأول مرة في نصف النهائي ذهاب وايابا منذ 2005 أمام الزمالك عندما فاز عليه 2-0 و 2-1، وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية الغائبة منذ 7 سنوات.

وأحرز ثنائية الأهلى فى شباك الوداد بالمغرب كلاً من محمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وسجل ثلاثية الأهلي فى الإياب، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.