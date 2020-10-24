شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يبارك للأهلي التأهل لنهائي افريقيا ويكشف عزل مدير أمن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يبارك للنادي الأهلي بعد الفوز على الوداد المغرب في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد بثلاثية مقابل هدف والتأهل للمباراة النهائية ، وأضاف في تصريحات لطارق يحيى عبر برنامج زملكاوي :" ابارك للأهلي وجماهيره ومجلس إدارته ولكن الفريق لم يستقبل أهداف في لقاء الذهاب ولكنه استقبل هدف في لقاء العودة بعد مشاركة كهربا ".

واوضح ان الوداد ودع البطولة من لقاء الذهاب في المغرب الذي خسره بهدفين دون رد ، وأضاف أنه عاد للقاهرة اليوم بعد غياب ثلاثة أيام ووجد الزمالك مثل مراكز الشباب موضحا أنه قام بعزل مدير الأمن وشطب عضوين من النادي ، وأوضح أن هناك من يحارب مرتضى منصور لأن مرتضى منصور هو العمود الفقري للنادي وأخشى على المكان من الانهيار.

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وحصد فريق الأهلى، بطاقة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ 13 فى تاريخه، بعد الفوز على الوداد المغربى بنتيجة 5 / 1 بمجموع مواجهتى ذهاب وإياب نصف النهائى، حيث فاز المارد الأحمر على الوداد فى لقاء الإياب الذى أقيم يوم السبت الماضى بالمغرب بنتيجة 2 / 0، ثم حقق الفوز فى لقاء الذهاب على ستاد القاهرة فى المباراة التى أقيمت اليوم بنتيجة 3 / 1.

ونجح الاهلي فى تحقيق الفوز لأول مرة في نصف النهائي ذهاب وايابا منذ 2005 أمام الزمالك عندما فاز عليه 2-0 و 2-1، وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية الغائبة منذ 7 سنوات.

وأحرز ثنائية الأهلى فى شباك الوداد بالمغرب كلاً من محمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وسجل ثلاثية الأهلي فى الإياب، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.