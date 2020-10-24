شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: نتمنى نهائي مصري في دوري الأبطال وحضور الجماهير والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح محمد مرجان أنه يتمنى التواجد الجماهيري في مباراة النهائي وأن يكون الطرفين من مصر وأنه حال الموافقة على حضور الجماهير سيكون هناك تنسيق كامل مع الوزارات المعنية الرياضة والداخلية بالإضافة إلى الاتحادين المصري والافريقي.
وواصل المدير التنفيذي للقلعة الحمراء أن مباراة طلائع الجيش المقرر اقامتها يوم 27 أكتوبر الجاري سيتم خلالها حفل تسلم درع الدوري المصري الممتاز والذي يشرف عليه الاتحاد المصري لكرة القدم.
صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.
سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.
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