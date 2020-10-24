شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: نتمنى نهائي مصري في دوري الأبطال وحضور الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن سعادته بوصول القلعة الحمراء إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وأضاف محمد مرجان خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أنه كان يتمنى التواجد الجماهيرى الكامل في مباراة الوداد لكن ظروف تداعيات فيروس كورونا السبب الرئيسي في غيابهم عن مدرجات المواجهة.

وأوضح محمد مرجان أنه يتمنى التواجد الجماهيري في مباراة النهائي وأن يكون الطرفين من مصر وأنه حال الموافقة على حضور الجماهير سيكون هناك تنسيق كامل مع الوزارات المعنية الرياضة والداخلية بالإضافة إلى الاتحادين المصري والافريقي.

وواصل المدير التنفيذي للقلعة الحمراء أن مباراة طلائع الجيش المقرر اقامتها يوم 27 أكتوبر الجاري سيتم خلالها حفل تسلم درع الدوري المصري الممتاز والذي يشرف عليه الاتحاد المصري لكرة القدم.

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