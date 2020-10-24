شكرا لقرائتكم خبر عن السهل الممتنع شعار جوميز فى إدارة لقاء الأهلي والوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز صاحب الـ 38عاما والحاصل على الشارة الدولية 2011 بثقة وهدوء خلال ادارته لمواجهة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي بدوري ابطال افريقيا والتي أقيمت بإستاد القاهرة وانتهت بفوز الأحمر 3/1 ويصعد لنهائي البطولة.





هدف الاهلى الاول برافو " الفار"

كابينة الـ" VAR" تؤكد صحة هدف الاهلى وتغيب عن ركلة جزاء الوداد

كانت كابينة الـ الـ" VAR" على موعد بالتدخل عندما اقرت بصحة هدف الأهلي الأول بعد أشاره المساعد بتسلل مهاجم الأهلي مروان محسن لكن يحسب للدولى جوميز انه انتظر انتهاء الهجمة طبقا للبرتوكول لأنه كان في مكان مناسب جدا الا انه يؤخذ على كابينة الفار انه لم تتدخل في مخالفة على مدافع الأهلي داخل منطقة جزائه ترتقى الى ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة خاصه ان الحكم لم تتوافر له زاوية رؤية مناسبة ولذلك أشار باستمرار اللعب.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الحكم بلياقة بدنية طبية خلال فعاليات اللقاء وكان حريصا على التواجد قريبا من الاحداث اغلب فترات المباراة وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال

زاوية رؤية مناسبة.

الشخصية " السهل الممتنع شعار جوميز"

تمتع الحكم بشخصية حاسمه ولم يسمح مع بالاعتراض رغم ذلك تعامل مع بشكل جيد وتدخل في المخالفات الإدارية طبقا للقانون مما أدى قناعة بقراراته خلال فعاليات اللقاء.

تطبيق القانون (32مخالفة- إنذارين - ركلة جزاء لم تحتسب للوداد)

كان الدولى جوميز على موعد بالتدخل بالصافرة واحتسب 32 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب ولكنه لم يكن موفقا في التغاضى عن ركلة جزاء صحيحة

للفريق المغربى في الدقيقة 16 من عمر اللقاء ، اشهر الحكم البطاقة الصفراء في مناسبتين الأولى من نصيب لاعب الوداد يحيى جبران في الدقيقة 74 والثانية

للاعب الأحمر وليد سليمان في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

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المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة لكن يؤخذ على المساعد الأول انه تسرع في الإشارة على تسلل مروان محسن في هدف الأهلي الأول لكن الفار يصحح الأوضاع طبقا للقانون تعاون الثنائي مع الحكم في المخالفات القريبة بينهما طبقا للقانون .

الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة الفنية كما أدى مهامه بشكل مناسب وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة: 32خطأ - 8ركلات ركنية –4 حالات تسلل – 4هداف – إنذارين

الدرجات: الحكم 8.3- المساعد الأول – 8.3 – المساعد الثاني – 7.8– الحكم الرابع –8.3- ثنائي الفار- 7.9

هدف الأهلي الأول



