شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: حفظنا طريقة موسيمانى والتفكير مرتين سبب إهدار فرصة الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن كواليس الهدف الذى سجله خلال مباراة المارد الأحمر ضد الوداد وسبب ضياع الفرصة التى أتيحت له بلقاء الذهاب السبت الماضى، وصعد فريق الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلى للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضى بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته فى الفوز فى لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد.

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وأكد حسين الشحات فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى أحمد شوبير: "أتمنى فوز الأهلى ببطولة أفريقيا وموسيمانى يتعامل معنا بشكل إيجابى جدًا، ومنذ اليوم الأول جاء لعمل تعليمات معينة وأغلب الأهداف التى نسجلها هى جمل فنية متفق عليها".

وأضاف الشحات: "أهم شيء هو الفوز بالمباراة واستطعت تسجيل الهدف اليوم من أجل إعادة الثقة لنفسى، وهو أمر متفق عليه بينى وبين ديانج، أضعتها فى لقاء الذهاب ولكنى أحرزت فى مواجهة العودة، وسبب إضاعة فرصة مباراة الذهاب هو تفكيرى فى حلين لتسديد الكرة، وهو ما أدى لإضاعة الفرصة فى اللقاء الأول وبالنهاية قررت شيء ثالث، واختتم: "كهربا شارك فى مباراة اليوم للعب كمهاجم صريح، وهذا لم يؤدى لتغيير أى شيء فى طريقة لعبنا خلال المباراة".

وسجل ثلاثية الأهلى مساء الجمعة مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى، حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.