شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب : الأولوية للمنتخب الأول فى ضم رمضان صبحى ومصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن الأولوية للمنتخب الأول في ضم أي لاعب من المنتخب الأولمبي ، وأضاف أنه إذا احتاج حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول مصطفى محمد أو رمضان صبحى أي لاعب من المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة سيحصل عليه لأن المنتخب الأول مقبل على مباراتين مهمتين أمام توجو فى تصفيات أمم افريقيا 2022.

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وأضاف غريب في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك:" سيتم ضم محمد صبحي ومحمد عبد السلام من الزمالك في معسكر المنتخب الأولمبي المقبل لاقتناع الجهاز الفني بإمكانيات الثنائي ، وأوضح المدير الفني أنه يعقد جلسات مستمرة مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول للتنسيق باستمرار بشأن اختيارات اللاعبين".

وأكد شوقي غريب علي ان الجهاز الفني حرص علي اعلان قائمه تضم 40 لاعبا تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية، مشيرا الي انه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد اعلان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول قائمته وله الحرية في اختيار اي لاعب من تلك القائمه المعلنة التي تضم: محمد صبحي (الزمالك )، عمر صلاح (سموحه )، عمر رضوان (الجونه)، مصطفي شوبير(الاهلي )، محمود جاد (انبي )،محمد اشرف (طنطا)، اسامة جلال (انبي)، احمد رمضان بيكهام (دجلة)، محمد عبدالسلام (الزمالك )، محمود صابر الجزار (الجونة )، محمود مرعي (دجلة )، احمد ياسين (المقاصة )، محمد عبدالمنعم (سموحة )، احمد يوسف (اف سي مصر )، احمد ابوالفتوح (سموحة )، حسن علي (المصري )، محمود البدري (الاسماعيلي )، كريم العراقي (المصري )، كريم فؤاد (انبي )، شريف رضا (سموحة )، اكرم توفيق (الجونة )، غنام محمد (الانتاج الحربي )، احمد سعيد (دجلة )، عمار حمدي (طلائع الجيش )، محمد صادق (الاسماعيلي )،احمد حمدي (الجونة )، ناصر ماهر (سموحة )، يوسف الجوهري (المقاولون العرب )، عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي )، امام عاشور (الزمالك )، كريم الطيب (اسوان )، رمضان صبحي (بيراميدز )، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )، عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربي )، مصطفي محمد (الزمالك )،؟احمد ياسر ريان (الجونة )، صلاح محسن (سموحه )، ناصر منسي (طلائع الجيش )، فادي فريد (أسوان )، احمد ايمن (الاسماعيلي ).