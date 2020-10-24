بادجي: "الأهلي استحق التأهل لنهائي أفريقيا وباقي على الحلم خطوة"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أليو بادجي، لاعب الأهلي أن فريقه تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عن جدارة، بعد الأداء القوي والأكثر من رائع الذي قدمه الفريق في مباراتي الوداد المغربي بنصف نهائي البطولة. وأوضح بادجي أن الأهلي قطع خطوة جديدة في مشواره نحو تحقيق حلم الجماهير، وذلك من خلال الفوز على الوداد، وهناك طموح ورغبة من اللاعبين للفوز باللقب.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الفريق قدم عرضًا قويًّا أمام الوداد، وأكد أحقيته وجدارته في الوصول إلى نهائي البطولة، ووجه بادجي الشكر للاعبين على المستوى والأداء القوي في البطولة إلى الآن، كما وجه مهاجم الأهلي رسالة للجماهير، أكد خلالها أن الفريق يسعى بكل قوة للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وصعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.