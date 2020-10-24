شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يبرز سلسلة انتصارات الأهلي فى منافسات دورى الأبطال بعد التأهل للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الأفريقي "كاف" على إبراز سلسلة انتصارات النادي الأهلي في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على نادي الوداد المغربي وتأهله لنهائي البطولة في نسختها لهذا العام، منتظراً المتأهل من مباراة الزمالك والرجاء المغربي.

ونشرت الصفحة الرسمية للكاف، صورة للاعبي النادي الأهلي، وكتبت: "فاز الأهلي بآخر 17 مباراة على أرضه في منافسات دوري الأبطال، وهي أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المسابقة".



الكاف

وحصد فريق الأهلى بطاقة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ 13 فى تاريخه، بعد الفوز على الوداد المغربى بنتيجة 5 / 1 بمجموع مواجهتى ذهاب وإياب نصف النهائى، حيث فاز المارد الأحمر على الوداد فى لقاء الإياب الذى أقيم يوم السبت الماضى بالمغرب بنتيجة 2 / 0، ثم حقق الفوز فى لقاء الذهاب على ستاد القاهرة فى المباراة التى أقيمت أمس بنتيجة 3 / 1.

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ونجح الاهلي فى تحقيق الفوز لأول مرة في نصف النهائي ذهاب وايابا منذ 2005 أمام الزمالك عندما فاز عليه 2-0 و2-1، وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية الغائبة منذ 7 سنوات.

وأحرز ثنائية الأهلى فى شباك الوداد بالمغرب كلاً من محمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وسجل ثلاثية الأهلي فى الإياب، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.