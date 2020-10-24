شوبير يطالب الأهلي بدعوة إكرامي وعاشور لاحتفالية الدوري ويرفض رمضان صبحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامي أحمد شوبير إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب دعوة الثلاثي أحمد فتحي الذي انتهى مشواره رسمياً مع الفريق الكروي الأول عقب مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي الأبطال بالإضافة الى حسام عاشور وشريف إكرامي ثنائي القلعة الحمراء الذي انتهت علاقتهم بالقلعة الحمراء الموسم الجاري.
أضاف أحمد شوبير: "على عكس الثلاثي لا أرى أن رمضان صبحي من حقه حضور احتفالية الدوري المصري الممتاز لأنه لم يضحي مثل الثلاثي الآخر وإن كان له الحق في تحديد مصيره بالرحيل عن الأهلي خاصة وأنه مازال صغيراً وكان أمامه الكثير مع المارد الأحمر".
وصعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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