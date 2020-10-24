شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب الأهلي بدعوة إكرامي وعاشور لاحتفالية الدوري ويرفض رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامي أحمد شوبير إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب دعوة الثلاثي أحمد فتحي الذي انتهى مشواره رسمياً مع الفريق الكروي الأول عقب مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي الأبطال بالإضافة الى حسام عاشور وشريف إكرامي ثنائي القلعة الحمراء الذي انتهت علاقتهم بالقلعة الحمراء الموسم الجاري.

وقال أحمد شوبير خلال مقدمة برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس: "كنت أتمنى خروج إكرامي وحسام عاشور من الأهلي بشكل أفضل لكن الظروف حالت دون ذلك لكنهما وبلا شك ضحيا من أجل الكيان كثيراً ومن حقهما حضور الاحتفالية لذلك أتمنى من إدارة النادي توجيه الدعوة لهم لحضور احتفالية تسلم الدوري المصري الممتاز في مباراة طلائع الجيش المقبلة".

Advertisements

أضاف أحمد شوبير: "على عكس الثلاثي لا أرى أن رمضان صبحي من حقه حضور احتفالية الدوري المصري الممتاز لأنه لم يضحي مثل الثلاثي الآخر وإن كان له الحق في تحديد مصيره بالرحيل عن الأهلي خاصة وأنه مازال صغيراً وكان أمامه الكثير مع المارد الأحمر".

وصعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.