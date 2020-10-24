شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: جول حسين الشحات حلو بس لو كان ضيعها كنت هقتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، أن فوز الأهلى على الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، هو فوز مهم للغاية، وقال: "موسيمانى هو اللى سهلنا طريقة التعامل معاه، وماخدناش وقت فى التعامل معه والاستجابة الفنية له، من أول اجتماع وفر للجهاز المعاون وقت علشان يتكلم فى كل شىء ويقرب من الناس، وعارف كل واحد فينا بالاسم، هو قلل وقت التعارف اللى بيبقى بين المدير الفنى الجديد والفريق".

وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "قولنا لحسين الشحات جول هايل بس لو كان ضيعها كنا هنقتله، والكورة كانت ممكن تتلعب لزميله أفشة وكان هيبقى جول برضه، لكن يبقى هو أحد أجمل الأهداف فى البطولة، واحنا وصلنا لأبعد نقطة فى البطولة، لكن الهدف الأساسي للبطولة لسة متحققش حتى الآن".