"لن أدخر أي مجهود".. رسالة من ديانج لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال الدولي المالي أليو ديانج متوسط ميدان فريق النادي الأهلي، إنه لن يدخر أي مجهود خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الحلم وهو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ديانج قال في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي في الساعات الأولى من صباح السبت :"الأهلي بات على بعد خطوة من تحقيق حلمي الشخصي بالتتويج مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

وأضاف اللاعب المالي الشاب :"لن أدخر أي مجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الحلم".

وواصل لاعب الأهلي حديثه :"الصعود وتخطي عقبة الوداد في قبل النهائي خطوة مهمة، لكن من اليوم نفكر في المباراة النهائية وحلم التتويج".

وأنهى :"أتمنى أن نرسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلي العظيمة، التي تساند الفريق في كل وقت، وأقل ما نقدمه لهم هو السعي بكل قوة للتتويج باللقب الإفريقي".

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وكان الأهلي حجز بطاقة التأهل لدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي ذهابًا وإيابًا بنتيجة (2-0) و(3-1) على الترتيب.

الأهلي سيكون في انتظار لمعرفة من سيتأهل لمواجهته في الدور النهائي حيث يلعب الزمالك والرجاء في دور نصف النهائي.

وتفوق الزمالك في نتيجة لقاء الذهاب على الرجاء بالمغرب بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق الدولي المغربي أشرف بنشرقي.

مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء كان من المفترض أن تقام اليوم السبت، إلا أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جاء بتأجيل المواجهة العربية حتى الأول من الشهر المقبل بسبب ظهور حالات فيروس كورونا في الجانب المغربي.

"كاف" حسم موعد المباراة النهائية حيث ستقام في السادس من الشهر المقبل في مصر من لقاء واحد وليس ذهاب وإياب.