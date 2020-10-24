محاولة من مرتضى منصور بعد قرار كاف بتأجيل مواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه وجه خطابًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طالب من خلاله بتأجيل نهائي دوري الأبطال.

وأوضح مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"خطابي للكاف لأن مبدأ الحيادية ليس متوفرًا، وقدمنا طلبًا رسميًا لأن فريق سيحصل على راحة 12 يومًا قبل خوض المباراة النهائية".

وكان نادي الزمالك أرسل خطابًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يطلب فيه تأجيل النهائي حتى 8 نوفمبر بدلاً من 6 في نفس الشهر.

وسيخوض الزمالك مباراة دور نصف النهائي أمام الرجاء في مرحلة الإياب بالأول من نوفمبر بعد أن كان اللقاء مقرر له اليوم السبت إلا أن ظهور حالات كورونا وسط الفريق المغربي أدى إلى تأجيل المباراة بقرار من "كاف".

وانتقل مرتضى منصور للحديث عن مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، قائلاً :"مبروك للأهلي على تحقيق الفوز، الوداد ودّع البطولة بعد نتيجة لقاء الذهاب وليس الإياب".

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وتابع :"الوداد عجز عن تسجيل أي هدف في لقاء الذهاب إلا ومع نزول اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" استقبل الأهلي هدفًا".

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية من مسابقة دوري الأبطال، عقب تجديده الفوز على الوداد بنتيجة (3-1)، حيث كان لقاء الذهاب والذي أقيم الأسبوع الماضي بالمغرب فاز من خلاله الأهلي بنتيجة (2-0).

وتحدث مرتضى منصور خلال حديثه عبر شاشة ناديه عن الفترة التي غاب فيها عن القلعة البيضاء، قائلاً :"بعد غيابي عن النادي ثلاثة أيام وجدت مركز شباب وليس نادي، الأعضاء توجهوا لي بسبب ما يحدث حاليًا".

وواصل :" البعض يريد أن يصبح النادي على هذا الوضع، ولهذا قررت عزل مدير الأمن فورًا بسبب ما وجدته في النادي دون نظافة ولا نظام".

وأنهى :"اللجنة الأولمبية تريد هدم الزمالك، والزمالك بالنسبة لي مثل خوف الأب على ابنه وليس الخوف على الكرسي، خوفي على المكان الذي أحبه بعدما وجدت حالة من الفوضى".