ملف الجمعة..الأهلي يسير نحو طريق التاسعة.. والزمالك يطلب تأجيل نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020.
منافس الزمالك.. حالتان كورونا في صفوف الرجاء
"لم نصل للمستوى الذي أريده".. رسالة من موسيماني للاعبي الأهلي
الشناوي: نفذنا طلب موسيماني أمام الوداد.. وعلينا التركيز قبل النهائي
هل تعرض للإصابة؟.. الأهلي يوضح سبب خروج الشناوي أمام الوداد (خاص)
الأهلي يسير نحو طريق التاسعة بضرب الوداد بثلاثية بالأبطال
مران الزمالك.. جلسة باتشيكو مع اللاعبين.. تدريب خاص لـ "أوباما".. وتأهيل حازم وعلاء
رسميًا.. الزمالك يطلب تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا
مران بيراميدز.. مسحة طبية أخيرة.. وتدريبات تكتيكية قبل مغادرة الدار البيضاء
ريال مدريد يعلن قائمته لموقعة الكلاسيكو
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