"لم نصل للمستوى الذي أريده".. رسالة من موسيماني للاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إن فريقه لم يصل للمستوى الذي يريده على الرغم من الفوز على الوداد البيضاوي المغربي ذهابًا وإيابًا.

وأضاف موسيماني في تصريحات عقب المباراة، في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"قدمنا مستوى جيد في المباراتين أمام الوداد في الذهاب والإياب".

وتابع :"لعبنا لقاء الذهاب أفضل من العودة في مصر، لكن لم نصل للمستوى الذي أريده حتى على مستوى التمرير".

وواصل :"لا يزال لدينا عمل كبير خلال الفترة المقبلة، سنطوي صفحة الوداد، ولدينا عمل كبير في الفترة المقبلة وعلينا الاستعداد بكل قوة للمواجهة النهائية".

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وعن خوض الأهلي المباراة النهائية، رد :"الأهلي وصل للنهائي في السنوات السبعة الماضية أكثر من مرة ولم يحالفه الحظ، وإن شاء الله سنعود باللقب هذه المرة".

واستطاع الأهلي أن يصل للمباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الوداد البيضاوي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الأهلي في لقاء الذهاب والذي أقيم مساء السبت الماضي بالمغرب فاز بنتيجة (2-0)، وفي الإياب جدد الأهلي فوزه بنتيجة (3-1) على ملعب "استاد القاهرة".

وسيكون الأهلي في انتظار الفائز من مباراة الزمالك والرجاء في مباراة ستقام في الأول من الشهر المقبل بمصر، حيث كانت نتيجة الذهاب لصالح الأبيض بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام في مصر وتحديدًا في السادس من الشهر المقبل.