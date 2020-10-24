الشناوي: نفذنا طلب موسيماني أمام الوداد.. وعلينا التركيز قبل النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بين شوطي مباراة الوداد بضرورة مواصلة تسجيل الأهداف والاستحواذ على الكرة.

وأضاف الشناوي في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" مساء الجمعة :"موسيماني تحدث معنا بين شوطي المباراة وطالبنا بمواصلة التسجيل والحمد لله نجحنا في تحقيق الهدف والتأهل".

وتابع الشناوي حديثه :"علينا التركيز في الفترة المقبلة من أجل التحضير جيدًا للمباراة النهائية، وهدفنا إسعاد الجماهير".

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وتحدث الشناوي عن فريق الوداد، قائلاً :"كان أمامنا مهمة سواء في المغرب أو في القاهرة، ودرسنا الوداد جيدًا وتحديدًا نقاط ضعفهم".

الأهلي استطاع العبور للمباراة النهائية عقب الفوز على فريق الوداد البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب، حيث كان الفريق الأحمر فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

وسيكون الأهلي في انتظار الفائز من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في لقاء سيقام في الأول من الشهر المقبل ضمن إياب دور نصف النهائي.

وكان "كاف" حدد إقامة النهائي في مصر على أن يكون الموعد في السادس من الشهر المقبل.