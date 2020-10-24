الأهلي يضمن لمصر استضافة نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أكد الأهلي إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2019-2020 في مصر، بعدما تأهل على حساب الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن ملعب النهائي سيتم تحديده من خلال القرعة حال تأهل فريقين من بلدين مختلفين إلى المباراة النهائية للبطولة، فيما ستكون في نفس البلد إذا تأهل لها فريقين من بلد واحد.

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وأقيمت القرعة الخاصة بملعب النهائي الجمعة الماضية في المغرب وأسفرت عن إقامتها في مصر، ليتأكد بعد تأهل الأهلي أن المباراة النهائية ستكون في مصر.

وسينتظر الأهلي المتأهل من الزمالك والرجاء في نصف النهائي الأخر، وكان الأبيض قد تفوق خارج قواعده في لقاء الذهاب بهدف نظيف، فيما ستكون مباراة العودة 1 نوفمبر القادم.

وضمنت مصر بتأهل الأهلي أن يكون النهائي في مصر، والذي حدده الاتحاد الإفريقي ليكون 6 نوفمبر القادم.