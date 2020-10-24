هل تعرض للإصابة؟.. الأهلي يوضح سبب خروج الشناوي أمام الوداد (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر مسؤول بالجهاز الفني للأهلي، إن حارس مرماهم محمد الشناوي لا يُعاني من أي إصابة كما توقع البعض بعد تغييره خلال مباراة الوداد.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن محمد الشناوي بصحة جيدة ولكن تم الاتفاق معه على إراحته؛ استعداداً للمنافسات المقبلة.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالإشارة إلى أن المباراة لم تعد تستلزم بقاء الشناوي لذا فضّل الجهاز الفني إراحته والدفع بعلي لطفي لتجهيزه هو الآخر.

وشهدت مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي المُقامة اليوم الجمعة ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا استبدال المدير الفني للأهلي، موسيماني لحارس مرمى فريقه محمد الشناوي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.