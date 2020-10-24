الأهلي: نسعي لتعويض فشل صفقة سيرينو بتطوير مستوي قفشة

تحدث سامي قصمان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن أسباب خروج السنغالي آليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي، من

حسابات الجهاز الفني.وأكد سامي قمصان في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بادجي لم يخرج من حسابات موسيماني نهائيًا ولكن هو يرغب في منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة".وتابع: " موسيماني يجيد الإعداد النفسي للاعبين قبل المباريات، والمدير الفني يرغب في تطوير "قفشة" ليصبح مثل سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي".