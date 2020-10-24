قمصان: محمد الشناوي لا يعاني من أية إصابات

أعرب سامي قصمان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن سعادته بالفوز أمام نادي الوداد والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد سامي قمصان في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لاعبو الأهلي ملتزمون ويتحملون المسئولية ونركز في الوقت المقبل على لقاء النهائي". وعن تبديل محمد الشناوي ومشاركة علي لطفي، علق: "محمد الشناوي وسليم وموسيماني تحدث معه بين الشوطين وأبلغه أنه سيقوم بتبديل والدفع بعلي لطفي من أجل منح الأخير الثقة".

أبطال إفريقيا.وأكد سامي قمصان في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لاعبو الأهلي ملتزمون ويتحملون المسئولية ونركز في الوقت المقبل على لقاء النهائي". وعن تبديل محمد الشناوي ومشاركة علي لطفي، علق: "محمد الشناوي وسليم وموسيماني تحدث معه بين الشوطين وأبلغه أنه سيقوم بتبديل والدفع بعلي لطفي من أجل منح الأخير الثقة".

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