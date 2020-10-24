نيبوشا: الزمالك لو لعب مع منتخب المغرب هيكسبه

علق الصربي نيبوشا، المدير الفني الحالي لنادي الأهلي القطري، ومدرب الزمالك سابقًا، عن توقعه لمباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطالإفريقيا والمقرر إقامتها يوم 1 نوفمبر.
وأكد نيبوشا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك مستواه كبير ولو لعب منتخب المغرب هيكسبه فهو قادر على الفوز على أي فريق بالمغرب".
وتابع: "أتوقع أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك وهو سيكون لقاء قوي للغاية".
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