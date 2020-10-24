نيبوشا: الأهلي والزمالك الأحق بالتواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال الصربي نيبوشا، المدير الفني الحالي لنادي الأهلي القطري، ومدرب الزمالك سابقًا، إنه تابع ملخص مباراة الأهلي والوداد بسبب إلتزامه بخطة مع الفريق الذي يدربه في قطر.

وأكد نيبوشا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أتمنى أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك، بعدما يتخطى الأبيض خصمه الرجاء في لقاء العودة".

وتابع: "الزمالك لعب بشكل جيد أمام الرجاء ولعب بكامل قوته، ولكن غياب الجماهير بسبب

وأضاف: "بدون جماهير الموضوع صعب للزمالك وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة ولا استطيع توقع نتيجة الإياب فالرجاء فريق قوي للغاية".

وأتم: " الأهلي والزمالك الأحق بالتواجد في نهائي دوري ابطال افريقيا".

ياسين على قناة "النهار": "أتمنى أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك، بعدما يتخطى الأبيض خصمه الرجاء في لقاء العودة".وتابع: "الزمالك لعب بشكل جيد أمام الرجاء ولعب بكامل قوته، ولكن غياب الجماهير بسبب كورونا قد أثر بعض الشيء على أداء الزمالك ولكن لو الجماهير كانت حاضرة أعتقد أن النتيجة كانت ستكون أكبر من ذلك".وأضاف: "بدون جماهير الموضوع صعب للزمالك وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة ولا استطيع توقع نتيجة الإياب فالرجاء فريق قوي للغاية".وأتم: " الأهلي والزمالك الأحق بالتواجد في نهائي دوري ابطال افريقيا".

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