تحدث أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن تطور وتغيير طريقة لعب النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
وأكد "بلال" في تصريحات خاصةلبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني لم يغير طريقة لعب الأهلي التي كان يستخدمها فايلر ولكن تم تغيير بعض وظائف اللاعبين".
وأوضح: "موسيماني حرر اللاعبين فقط ولكن طريقة اللعب التي يستخدمها موسيماني لم تتغير عن الطريقة التي كان يستخدمها المدرب السابق السويسري رينيه فايلر".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال: موسيماني لم يغير طريقة لعب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.