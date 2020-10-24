مدرب الوداد: الأهلي كان الأكثر جاهزية وإستحق التأهل للنهائي

قدم الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني للوداد اعتذاراً لجماهير فريقه بعد الخروج المخيب على يد الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وخسر الوداد بنتيجة 2-0 في المغرب كما تلقى هزيمة مريرة في مصر بنتيجة 3-1 بجولة الإياب. وقال جاموندي عقب اللقاء:" خضنا اللقاء ونحن في حالة من اليأس ولم نلعب بالطريقة التي نحبها ، الأهلي كان أكثر جاهزية ولاعبوه أسرع واستحقوا التأهل وأبارك لهم". من اليأس ولم نلعب بالطريقة التي نحبها ، الأهلي كان أكثر جاهزية ولاعبوه أسرع واستحقوا التأهل وأبارك لهم". وأشار إلى أنه يعتذر لجماهير الوداد بعد هذه الخسارة والخروج المخيب بدوري الأبطال.

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