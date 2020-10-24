هادي خشبة: آليو ديانج لاعب جيد لكن يفتقد اللمسة الأخيرة

تحدث هادي خشبة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن مستوى المالي آليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء. وأكد "خشبة" في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "آليو ديانج لاعب رائع وينجح في اختراق دفاعات النادي الخصم وله تأثير كبير في الشق الدفاعي للنادي الأهلي". لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "آليو ديانج لاعب رائع وينجح في اختراق دفاعات النادي الخصم وله تأثير كبير في الشق الدفاعي للنادي الأهلي". وأوضح: "رغم تفوق آليو ديانج في الفترة الأخيرة وقوته الجسمانية الكبيرة ولكن يفتقد للمسة الأخيرة أمام المرمى ويجب على المدرب أن يطوره".

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