اليو بادجي: تأهلنا لنهائي افريقيا بجدارة

أكد أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عن جدارة، بعد الأداء القوي والأكثر من رائع الذي قدمه الفريق في لقاءي الوداد المغربي في نصف نهائيالبطولة.
وأوضح بادجي أن الأهلي قطع خطوة جديدة في مشواره نحو تحقيق حلم الجماهير، وذلك من خلال الفوز على الوداد، وهناك طموح ورغبة من اللاعبين للفوز باللقب.
وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الفريق قدم عرضًا قويًّا أمام الوداد، وأكد أحقيته وجدارته في الوصول إلى نهائي البطولة.
ووجه بادجي الشكر للاعبين على المستوى والأداء القوي في البطولة إلى الآن.
كما وجه مهاجم الأهلي رسالة للجماهير، أكد خلالها أن الفريق يسعى بكل قوة للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
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