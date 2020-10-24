اليو ديانج: الأهلي علي بعد خطوة واحدة من تحقيق الحلم

أعرب المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي مساء اليوم على حساب الوداد المغربي، والصعود إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

وشدد ديانج على أن الأهلي بات

على بعد خطوة من تحقيق حلمه الشخصي بالتتويج مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، مؤكدًا أنه لن يدخر أي مجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الحلم.وأضاف ديانج: «الصعود وتخطي عقبة الوداد في قبل النهائي خطوة مهمة، لكن من اليوم نفكر في المباراة النهائية وحلم التتويج».وأتم أليو ديانج حديثه: «أتمنى أن نرسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلي العظيمة، التي تساند الفريق في كل وقت، وأقل ما نقدمه لهم هو السعي بكل قوة للتتويج باللقب الإفريقي».