راموس على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة 

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة غدا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر "الليغا".

وشهدت القائمة، عودة القائد سيرخيو راموس، بعدما تعافى من الإصابة في الركبة، والتي حرمته من المشاركة ضد شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها النادي الملكي بنتيجة 2-3.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

- في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

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- في خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي.

- في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

- في خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو.

المصدر: وكالات