الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دياز

تابع المدرب الأرجنتيني، رامون دياز، حساب نادي الوصل على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ليعزز الأنباء التي أشارت إلى وجود مفاوضات معه، لتولي تدريب الفريق.

صورة

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نشر لاعب الشارقة، إيغور كورنادو، صورة للاعبي «الملك»، على حسابه في «إنستغرام»، عقب الفوز على الوحدة، وعلّق عليها: «فخور بالقول إن هذا هو فريقي، نحن دائماً جاهزون للقتال، ونقدم 200% من جهدنا».

حزن

يشعر اللاعب الأجنبي الكبير، في أحد فرق دوري الخليج العربي، بحالة من الإحباط عقب التراجع الملحوظ في مستواه الفني، إذ بدا حزيناً، لكونه لم يقدم المردود المطلوب في مباراة فريقه الأخيرة، رغم إمكاناته العالية، وخروج فريقه منتصراً.

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