الامارات | محمدوف وجايتجي في نهائي «العودة إلى جزيرة النزال» بأبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمدوف وجايتجي في نهائي «العودة إلى جزيرة النزال» بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد بطولة «يو إف سي 254» في أبوظبي، مساء اليوم، نزالاً طال انتظاره بين بطل العالم الروسي حبيب نور محمدوف، والأميركي جاستن جايتجي. ويتواجه البطلان في نهائي «العودة إلى جزيرة النزال»، وتصب الترشيحات في مصلحة محمدوف الذي يدافع عن لقبه، كما أنه لم يخسر في 28 نزالاً، وستكون المواجهة على حلبة «فلاش فورم» في جزيرة ياس بأبوظبي ضمن الوزن الخفيف.
وقال النجم الروسي، حبيب محمدوف، في تصريح صحافي: «لا يمكنني إحصاء عدد المرات التي زرت فيها أبوظبي على مدى السنوات الماضية، وبات للمدينة مكانة خاصة في قلبي، أحب هذه المدينة وأهلها، وأشعر بالسعادة لتحقيق الوزن الصحيح، والآن سأركز على خوض النزال وتحقيق الانتصار».
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