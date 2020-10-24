الامارات | إصابة «عموري» تضاعف حزن الجزيرة على التعادل مع الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «عموري» تضاعف حزن الجزيرة على التعادل مع الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الأردني ياسين البخيت هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 82، ليفرض التعادل على مباراة الجزيرة والظفرة بهدف لكل فريق، أمس، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، ليصبح رصيد «فخر أبوظبي» نقطتين، بينما وصل رصيد الظفرة إلى أربع نقاط.

وشهدت المباراة تعرض عمر عبدالرحمن لإصابة قوية، أسهمت في خروجه من الملعب بالشوط الأول، بينما تلقى سالم راشد بطاقة حمراء زادت معاناة الجزيرة، إلى جانب إهدار علي مبخوت ثلاث فرص محققة في الشوط الثاني، أسهمت في ضياع الفوز على صاحب الأرض.

بدأ الظفرة اللقاء بحماس كبير، وكان الأكثر خطورة والأفضل من الجوانب كافة، بعدما تسبب الأردني ياسين البخيت، والهولندي ميخائيل روشيوفيل، وسهيل المنصوري، في إزعاج كبير لخط دفاع الجزيرة، إذ تألق حارس المرمى عبدالرحمن العامري في التصدي لتسديدة قوية من ياسين البخيت (10).

وتلقى الجزيرة ضربة موجعة بخروج عمر عبدالرحمن بداعي الإصابة، إذ سقط «عموري» دون أي احتكاك من لاعبي الظفرة، وغادر الملعب، ونزل بدلاً منه المالي عمر تراوري.

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وفي الدقيقة 27، أحرز خلفان مبارك الهدف الأول للجزيرة بطريقة رائعة، عندما تلقى تمريرة جميلة من عبدالله رمضان، وسدد مبارك الكرة بمهارة كبيرة على يسار الحارس خالد السناني، بينما في الوقت الذي ضغط خلاله الجزيرة لإضافة الهدف الثاني تلقى صاحب الأرض ضربة موجعة أخرى، بعدما خرج سالم راشد بالبطاقة الحمراء، عقب حصوله على الإنذار الثاني (37)، ثم حصل المغربي محمد ربيع على بطاقة حمراء أخرى، بداعي تدخله بعنف ضد محمد سيف، قبل أن يلغي الحكم قرار الطرد عقب استعانته بتقنية الفيديو.

أما الشوط الثاني، فشهد بداية قوية من الجزيرة رغم النقص العددي، إذ أحرز المالي عمر تراوري هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، بينما تصدى القائم لتسديدة قوية من علي مبخوت، بعد مجهود فردي رائع من محمد العطاس الذي راوغ أكثر من لاعب ومرر الكرة إلى مبخوت، الذي سدد الكرة بمهارة وارتدت من القائم (54)، قبل أن يهدر مبخوت بعدها بدقيقة فرصة أخرى لا تضيع من كرة استلمها داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع، ولكنه سدد الكرة في قدم الحارس خالد السناني.

وفي الدقيقة 81، حصل ياسين البخيت على ركلة جزاء، بعدما تعرض للعرقلة من محمد ربيع، وسددها البخيت في المرمى محرزاً الهدف الأول للظفرة، قبل أن يحصل كل من عصام العدوة والغاني بنجامين أيم على بطاقة حمراء، وتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

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