الامارات | مهاجم العين يدعم الطلاب الفقراء في توغو

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم العين يدعم الطلاب الفقراء في توغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسم مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، البسمة على وجوه الفقراء في بلاده، بعد أن قدم دعماً عينياً للطلاب الفقراء في بلاده، وذلك قبل 10 أيام على انطلاقة العام الدراسي الجديد، والمقررة في الثاني من نوفمبر المقبل، أملاً أن يبدأ الطلاب العام الجديد بأفضل طريقة ممكنة، متسلحين بالمعينات المدرسية التي تساعدهم على التعلم.

وقال لابا، في رسالة وجهها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «لا نحتاج بالضرورة إلى تقديم الكثير للمساعدة، لقد قدمت هذا الدعم الصغير لـ10 من المنظمات غير الحكومية في توغو، للتخفيف عن الفئات الأقل دخلاً، لمجابهة تحديات العام الدراسي الجديد».

وأثنت صحيفة «لا فير» التوغولية على التبرع باللوازم المدرسية، التي ستتولى المنظمات توزيعها على الفئات المستهدفة، فيما نقلت تصريحاً للمتحدث نيابة عن جمعية «مرحبا»، الممثل الكوميدي أباو، الذي أثنى بدوره على الخطوة التي قدمها لاعب فريق العين تجاه مواطني بلاده، لمجابهة العام الدراسي، الذي ينطلق في نوفمبر المقبل.

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