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الامارات | دبا الحصن في أول ظهور تاريخي اليوم بمسابقات اليد

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق دبا الحصن ظهوره الأول تاريخياً في مسابقات كرة اليد، حين يلتقي في الخامسة عصر اليوم مستضيفه الشارقة، ضمن الدور التمهيدي لكأس الإمارات، ويقام في التوقيت نفسه لقاء الظفرة مع مستضيفه النصر.

ويعد دبا الحصن الوافد الجديد والفريق الـ11 في مسابقات كرة اليد، بعد أن شهد شهر أبريل الماضي إعلان النادي عن تأسيس الفريق الذي يتولى الإشراف الفني عليه المدرب المصري محمد كشك، ويضم في صفوفه لاعبين مواطنين سبق لهم التواجد في أندية أخرى، بجانب تعاقده أخيراً مع الجزائري عبدالجليل معاشو.

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وسيجد دبا الحصن صعوبة في مواجهة الشارقة حامل لقب الدوري، الذي يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المواطنين، وكذلك الأجانب.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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