الامارات | دبا الحصن في أول ظهور تاريخي اليوم بمسابقات اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن في أول ظهور تاريخي اليوم بمسابقات اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق دبا الحصن ظهوره الأول تاريخياً في مسابقات كرة اليد، حين يلتقي في الخامسة عصر اليوم مستضيفه الشارقة، ضمن الدور التمهيدي لكأس الإمارات، ويقام في التوقيت نفسه لقاء الظفرة مع مستضيفه النصر.

ويعد دبا الحصن الوافد الجديد والفريق الـ11 في مسابقات كرة اليد، بعد أن شهد شهر أبريل الماضي إعلان النادي عن تأسيس الفريق الذي يتولى الإشراف الفني عليه المدرب المصري محمد كشك، ويضم في صفوفه لاعبين مواطنين سبق لهم التواجد في أندية أخرى، بجانب تعاقده أخيراً مع الجزائري عبدالجليل معاشو.

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وسيجد دبا الحصن صعوبة في مواجهة الشارقة حامل لقب الدوري، الذي يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المواطنين، وكذلك الأجانب.

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