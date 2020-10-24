الامارات | 4 أندية تتصارع على التأهل في كأس الاتحاد للصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تتصارع على التأهل في كأس الاتحاد للصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم مساء اليوم الدور التمهيدي في كأس الاتحاد لكرة الصالات، حيث الصراع بين أربعة أندية تسعى لحسم التأهل، واللحاق بالنصر أول المتأهلين. ويلتقي دبا الحصن مع الظفرة، وشباب الأهلي مع كلباء، ومليحة مع الحمرية الساعة السادسة والنصف مساء، بينما في السابعة والنصف يلعب الشارقة مع البطائح. ويمتلك شباب الأهلي سبع نقاط في المجموعة الأولى، مقابل ستة لدبا الحصن، وأربعة لكلباء، ويكفي التعادل شباب الأهلي ودبا للتأهل. وفي الثانية لدى الشارقة خمس نقاط، والبطائح أربعة، ويكفي التعادل «الملك» للتأهل، بينما يحتاج البطائح للفوز.

وقال مدرب البطائح عدنان الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «ستكون مباراة صعبة قياساً بحظوظ الشارقة، لكننا سنفعل كل شيء للفوز».

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