الامارات | أولى محطات سلسلة المهرجانات البحرية في «الممزر» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أولى محطات سلسلة المهرجانات البحرية في «الممزر» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد بحيرة الممزر في دبي عند الثانية من ظهر اليوم، انطلاق سلسلة مهرجانات دبي البحرية في «الأسبوع الأول»، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2020-2021.

ويأتي تنظيم سلسلة مهرجانات دبي البحرية تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وانسجاماً مع خطط مجلس دبي الرياضي نحو مجتمع سليم ومعافى، وترسيخاً لجهود مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، من أجل تحقيق الشراكة المجتمعية، وتوفير فرص لممارسة رياضية آمنة وفق إجراءات السلامة المتبعة. وقالت اللجنة المنظمة أمس: «تبدأ إجراءات المشاركة بالتسجيل في الثانية عصراً، ثم ينعقد الاجتماع التنويري الخاصة بالمشاركة والاستماع إلى توجيهات المدربين والمشرفين الفنيين، ثم التعرف إلى كيفية تجهيز الآلة (الدراجة المائية أو لوح التزحلق - موتو سيرف)، حيث تقرر أن تكون المشاركات بداية من الساعة الثالثة ولمدة ساعة، بينما ستتاح فرصة قيادة موتو سيرف بعدد لفات محددة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين».

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وأضافت: «أكملت اللجنة التجهيزات كافة، حيث اطمأنت إلى التحضيرات من الاجتماع الخاص الذي ترأسه المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب».

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