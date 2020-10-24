الامارات | مدرب مواطن ومينديز و3 نقاط.. أبرز مكاسب الوصل من الفوز على حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مواطن ومينديز و3 نقاط.. أبرز مكاسب الوصل من الفوز على حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق الوصل من حتا بانتصار ثمين، وأول ثلاث نقاط في بطولة دوري الخليج العربي، عقب تحقيق فوز ثمين كان له الأثر الإيجابي على الفريق قبل الموقعة المهمة في الجولة الثالثة أمام النصر. ومن أبرز مكاسب الوصل في المباراة، أن المدرب المواطن سالم ربيع حقق الفوز في أول مباراة له، بجانب التألق الكبير لمينديز الذي صنع أهدافاً وسجل في المباراة، بينما يبقى الأهم تحقيق الفوز بعد انتكاسة الجولة الأولى.

وتغلب الوصل على النقص العددي، بعد أسرع حالة طرد في دورينا، حين خرج سالم العزيزي ببطاقة حمراء منذ الدقيقة الأولى. وفاز الوصل على حتا 4-2، بعد أن كان التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة 86.

وكان حتا الأكثر استحواذاً بنسبة 62%، لكن من دون فاعلية.

وظهر الوصل منضبطاً في الدفاع وخط الوسط، وأعطى لحتا الأفضلية في الاستحواذ دون فاعلية حقيقية، إلا في قليل من الهجمات. في المقابل شكل مينديز ثلاثياً برازيلياً خطيراً مع ليما ونيريز، حيث صنع ثلاثة أهداف، بينما سجل هدفاً من ركلة حرة. في جانب آخر، ظهر المدرب سالم ربيع مدركاً لمواطن الخلل في الفريق، رغم توليه المهمة قبل أيام قليلة.

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وقال مدرب حتا، اليوناني كونتيس، إن فريقه يفتقد الخبرة في الملعب وغاب عنه ثلاثة أجانب، لكنه في الوقت نفسه يؤمن بلاعبيه الموجودين معه ولديه الثقة بهم. وتابع في تصريحات صحافية: «حتا يواجه مشكلة في قلة خبرة لاعبيه، وأمام الوصل افتقدنا البرازيلي فرياس للإصابة، كما أصيب المجري كومان خلال الإحماء، كما خسرنا المهاجم الزامبي موسوندا، خلال الشوط الأول، وكل هذه أسباب، ومن الصعب اللعب أمام الوصل من دون ثلاثة محترفين أجانب، لا أبحث عن الأعذار، ولكن في الوقت نفسه الفريق يضم ستة لاعبين شباب في التشكيل، بالنسبة لي أهتم بكل التفاصيل، وشاهدنا الوصل فاز بثلاث ركلات ثابتة، وهو فريق كبير».

من جانبه، توجه مدرب الوصل، سالم ربيع، بالشكر إلى لاعبيه على هذا الفوز الذي تحقق، وقال بعد المباراة: «لا يوجد مدرب يستطيع تغيير فريق في أربعة أيام، ولذلك يعتبر النجاح للفريق بشكل عام واللاعبين الذين أدركوا المسؤولية الكبيرة على عاتقهم، إضافة إلى الانضباط التكتيكي في وسط الملعب وخط الدفاع، الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق الفوز على حتا، وتحقيق ثلاث نقاط ثمينة».

- الوصل لعب اللقاء منذ الدقيقة الأولى بـ10 لاعبين بعد طرد سالم العزيزي.

- المدرب سالم ربيع حقق الفوز في أول مباراة.. ومينديز مرّر 3 أهداف وسجل آخر.

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