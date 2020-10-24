الامارات | مهر غودولفين يطلب لقب «فيوتشرتي تروفي» في مضمار «دونكاستر» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن مهر غودولفين يطلب لقب «فيوتشرتي تروفي» في مضمار «دونكاستر» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع مهر غودولفين «وان رولر» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى مواصلة تألقه في السباقات الفئوية، وتحقيق لقبه الأول في سباقات الفئة الأولى «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يطلب لقب «فيوتشرتي تروفي» الذي يقام اليوم على مضمار «دونكاستر» البريطاني، ويجري لمسافة الميل (1600 متر).

وتبدو حظوظ المهر «وان رولر»، بقيادة الفارس وليام بيوك، قوية في المنافسة على اللقب، في ظل مسيرة حافلة للمهر البالغ من العمر سنتين في الموسم الحالي، نجح خلالها في تحقيق انتصارين من أصل مشاركاته الأربعة، آخرها في 10 أكتوبر الجاري بفوزه بشوط «طيران الإمارات أوتم ستيكس» الذي خصص لخيول الفئة الثالثة «غروب 3» وجرى على مضمار «نيوماركت» البريطاني، ضمن أشواط اليوم الختامي في مهرجان «دبي أبطال المستقبل».

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وتصطدم طموحات «وان رولر» بتواجد محفل قوي من جياد مسافة الميل، يتقدمها المهر الأعلى تصنيفاً «ويمبلي» المملوك لـ«تابور وسميث ومورغن» بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أبدين أوبراين، خصوصاً أن المهر يخوض تجربته الثانية في سباقات «غروب 1» عقب حلوله مطلع الشهر الجاري وصيفاً في سباق «دارلي دويهارت ستيكس» بفارق ضئيل عن بطل السباق المهر «سانت ماركس بازيليك». كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب المهر «كوبه» المملوك لـ«نادي الخيول الصينية الدولية» بإشراف المدرب كليف كوكس، إذ لم يخرج المهر عن المراكز الثلاثة الأولى في مشاركاته الأربعة في عالم السباقات، من ضمنها انتصاران جاء آخرهما أغسطس الماضي على مضمار «سالزبوري» الإيرلندي في سباق أقيم على مسافة الميل ذاتها. من جهته، أكد مدرب غودولفين شارلي آبلبي، جاهزية المهر «وان رولر» لحصد الانتصار الأول له في سباقات الفئة الأولى، وقال في تصريحات صحافية: «أبدى (وان رولر) أداءً رفيعاً في ختام مهرجان (دبي أبطال المستقبل) قاده للفوز بلقب شوط (طيران الإمارات أوتم ستيكس)، حيث أحسن التعامل مع الأرضية اللينة».

وأضاف: «أبدى المهر تجاوباً كبيراً في التدريبات، فمنذ سباقه الأخير تحسنت لياقته، ونحن واثقون بأن تكرار أدائه الأخير سيجعل منه منافساً قوياً في السباق».

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