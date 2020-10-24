شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ يهنىء جماهير الأهلي عقب التأهل لنهائي دوري أبطال ‏أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تهنئة جماهير النادي الأهلي ببلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد بثلاثية في إياب نصف النهائي، بعدما حقق بطل مصر الانتصار في الدار البيضاء بثنائية في الذهاب.

ونشر اّل الشيخ صورة لشعار النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقاً:«مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم.. وان شاء الله التاسعه في الجزيرة».