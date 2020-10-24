شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلي لا يعرف إلا التتويج و«الحلو لسة ماكملش»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فرحته لم تكتمل بتخطي الفريق الأحمر عقبة الوداد المغربي وبلوغ المباراة النهائية إلا بعناق الأميرة السمراء والتتويج.

وقال جمعة خلال تحليله مباراة الأهلي والوداد عبر شبكة قنوات «بي ان سبورتس»: «الأهلي لا يعرف إلا أن يكون رقم 1، فبلغنا نهائي المسابقة في العديد من المرات ولكن الجماهير واللاعبين لا يتذكرون إلا غيابنا عن اللقب منذ 2013».

وواصل:«فرحتي ستكتمل حينما أشاهد الأهلي يعانق اللقب وليس ببلوغ المباراة النهائية فحسب، والحلو لسة ماكملش».

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا اثر الفوز على الوداد بنتيجة 5/1 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب لنصف النهائي.