شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب كرة سرعة عقب انتهاء تدريبه بنادي الرواد بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي لاعب تنس كرة سرعة في الثالثة عشر من عمره، اليوم الجمعة، عقب انتهاء تدريباته بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان.

فيما نعى مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور أبوالحجاج عبدالغني، والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالنادى، وفاة اللاعب عمر عبدالعظيم محمد، بعد الانتهاء من تدريبات كرة السرعة اليوم، معلنا الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وسادت حالة من الحزن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حزنا على وفاة اللاعب، الذين نعوه عبر صفحاتهم واصفينه بالشهم وصاحب الابتسامة بين أقرانه، مؤكدين بأنه تعرض لحالة من عدم الاتزان عقب انتهاءه من التدريبات بالنادي وسقط مغشيا على الأرض بين زملاؤه ومدربه، وتم نقله إلى مستشفى خاص بمدينة العاشر والذي أعلن وفاته.