شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: تعاملنا مع لقاء الإياب وكأننا خاسرين في المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال ياسر إبراهيم، مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن احترام المنافس كان هو السر في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي.
وأضاف ياسر إبراهيم عبر «بي إن سبورتس»: «تعاملنا مع مباراة الإياب بجدية شديدة ولم نتهاون أمام فريق كبير مثل الوداد».
وواصل: «لعبنا مباراة الإياب بالقاهرة وكأننا خاسرين في المغرب وليس منتصرين ولم نرتكن للنتيجة التي حققناها في الذهاب».
وفاز الأهلي «3-1»على حساب الوداد وبلغ نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشر عبر تاريخه.
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