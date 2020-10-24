شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكرر إنجاز 2005 في مواجهة الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزاً كبيراً على نظيره الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020 والذي استضافه ملعب القاهرة الدولي.
وكان الأهلي قد فاز ذهاباً في الدار البيضاء بالمغرب على الوداد بهدفين نظيفين.
وكرر الأهلي إنجازه بحسم الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا من خلال الانتصار ذهاباً إياباً بعد 15 عاماً.
وكان الأهلي قد حسم مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2005 أمام الزمالك بالفوز ذهاباً بهدفين مقابل هدف في مباراة كان الأبيض هو صاحب الملعب فيها، وإياباً بهدفين نظيفين.
وتًوج الأهلي بنسخة 2005 من دوري الأبطال على حساب النجم الساحلي التونسي بنتيجة 3/0 في نتيجة مباراتي الدور النهائي.
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