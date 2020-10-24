شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل فندق إقامتها بالرباط استعدادًا لنهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى فندق إقامتها بمدينة الرباط العاصمة المغربية، قادمة من كازبلانكا، استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس الكونفدرالية. ووصلت البعثة بعد رحلة استغرقت ساعة ونصف حتى الوصول لفندق إقامتها على أن تجري مسحة طبية بمجرد الوصول تطبيقا لإجراءات وبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل، على استاد مولاي عبدالله بالرباط في نهائي الكونفدرالية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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