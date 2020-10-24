شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: سنُنهي الاحتفالات من أجل التتويج.. وموسيماني طالبنا ‏بمضاعفة النتيجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثنى محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، على زملائه وبحماسهم وتركيزهم خلال مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تكرار فوزه على الوداد المغربي بثلاثية في إياب نصف النهائي.

وقال الشناوي خلال تصريحات عبر بي ان سبورتس:«التركيز كان سبب رئيسي في بلوغ المباراة النهائية، درسنا نقاط القوة والضعف جيداً في فريق الوداد».

وواصل:«موسيماني طالبنا خلال شوطي المباراة بمضاعفة النتيجة وتحقيق فوز كبير والاستمرار في لعب بكرتنا الجميلة وبناء الهجمة من الخلف بشكل جيد».

وأنهى تصريحاته:«سنغلق صفحة نصف النهائي وننهي الاحتفالات مبكراً بدايةً من الغد من أجل التركيز في النهائي وتحقيق اللقب القاري».

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