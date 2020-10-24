شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «ميت عاصم» بالمركز الثاني في ختام دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق قرية ميت عاصم مركز بنها، ممثلا لمحافظة القليوبية، بالمركز الثاني في نهائيات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية على مستوى الجمهورية، التي أقيمت في محافظة بورسعيد خلال الفترة من 22/10/2020 حتى 24/19/2020.

أقيم الدوري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،والدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبتوجيه ودعم الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوي وكيل المديرية للرياضة ،وبإشراف كابتن محمد عزازي مدير إدارة الرياضة.

وشاركت محافظة القليوبية الممثل (بفريق ميت عاصم ) في هذا اللقاء والذي انتهى بحصول محافظة القليوبية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية بعد مباراة قوية بضربات ترجيحة بعد التعادل مع محافظة الأسكندرية 1/1.

يذكر أن فريق ميت عاصم ممثل القليوبيه فاز على فريق الدقهليه ٤/ ا، وفريق مرسى مطروح ٠/١، بخلاف فوزه على فريقي الغربية والبحر الأحمر، قبل خسارته أمام فريق الإسكندرية.

مثل فريق ميت عاصم الكابتن حسام حسني وحسام شاهين والسيد محمد وإبراهيم محمد وخالد عبدالقادر وأسامة عبدالفتاح وأحمد عليوه وعمرو رضوان، والمدرب عبدالله ابراهيم، وأخيرا محمد عبدالعزيز مشرف المديرية.

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