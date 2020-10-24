شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للكونغ فو يعتمد بطل العالم معتز راضي محاضرًا دوليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شريف مصطفى، رئيس الاتحد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو، حصول بطل العالم معتز راضي على اعتماده الدولي كمحاضر دولي من جانب الاتحاد الدولي للوشوو كونغ فو.

وقال شريف مصطفى، إنه قام بترشيح البطل معتز راضى من قبل اللجنة الفنية للحصول على الاعتماد الدولي كمحاضر من منطلق الوقوف بجانب أبناء الوطن ومساعدتهم لتحقيق جميع أهدافهم العالمية والوصول إلى أفضل المناصب العالمية وفتح المجال إلى الشباب للتواجد في الاتحاد الدولي.

ويعد معتز راضي أول محاضر مصري وعربي وإفريقي معتمد من جانب الاتحاد الدولي للكونغ فو محاضر في الساندا، حيث تم اختياره من ضمن 50 محاضر من جميع دول العالم.

وكشف رئيس الاتحد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو، أن هناك خطط لزيادة انتشار اللعبة في القارة الإفريقية بشكل يدعم ويساند منح الجميع فرصة المشاركة في الرياضة والتي يأتي على رأسها لعبة الكونغ فو.

وأكد معتز راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على دعم الشباب دائما من أجل ظهور الكفاءات في مختلف المجالات ومن ضمنها مجال الرياضية ورغم صغر سنه لم يتعدي 30 عاما حصل على منصب رفع داخل الاتحاد الدولي للوشوو كونغ فو، موضحا أنه قام بالفعل بإلقاء محاضرات على قناة الاتحاد الدولي.

وتابع أن نادي 6 أكتوبر الذي شهد بداياته كبطل للعالم في لعبة الكونغ فو وقف بجانبه ووثق في قدراته وتم منحه فرصة منصب المدير الفني للعبة داخل النادي إيمانا بكفاءته وخبراته العالمية.

والبطل معتز راضي حصل على بطولة العالم والميدالية الذهبية في ٢٠١٥ في إندونسيا، والميدلية الفضية في نسخة ٢٠١٦ في الصين، والميدالية البرونزية في بطولة العالم نسخة 2017 في روسيا، بطل العالم في نسخة 2018 في الصين بعد الحصول على الميدالية البرونزية، وبطل البحر المتوسط والميدالية ذهبية في تركيا عام ٢٠١٧، وبطل البحر المتوسط بعد حصد الميدالية ذهبية في اليونان ٢٠١٨ ، وبطل عالم في الاحتراف ببطولة العالم للمحترفين وصاحب الميدالية الفضية في بكين، و بطل إفرقيا في نسخ ٢٠١٧ و٢٠١٨ و ٢٠١٩.

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ويحتل معتز راضي، حاليا منصب عضو لجنة شئون اللاعبين في الاتحاد الدولي، ورئيس لجنة شئون اللاعبين في الاتحاد الإفريقي، ومدير فني فريق الكونغ فو في نادي ٦ أكتوبر.