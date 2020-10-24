شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر الدار البيضاء في طريقها إلى الرباط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
غادرت بعثة فريق بيراميدز مدينة الدار البيضاء في طريقها إلى الرباط عاصمة المغرب، استعدادًا لخوض نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وتمكث البعثة في مدينة الرباط حتى موعد المباراة النهائية المحدد لها، الأحد المقبل، أمام نهضة بركان بملعب مولاي عبدالله.
وبمجرد أن تصل البعثة لمدينة الرباط، سيخضع جميع أفرادها بمقر فندق الإقامة لمسحة أخيرة للكشف المبكر عن فيروس كورونا طبقًا لتعليمات وبروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».
واختتم الفريق تدريباته، اليوم الجمعة، في الدار البيضاء بملعب نادي الوداد، قبل الانتقال للرباط، حيث تقام المباراة النهائية.
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