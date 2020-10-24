شكرا لقرائتكم قمصان: كنا عاملين تصور لمباراة الإياب.. وهذه إيجابية موسيماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر سامي قمصان مدرب الأهلي فوز عن سعادته بغوز فريقه على الوداد وتأهله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا.

قال خلال تصريحات لاستديو قناة الأهلي: "أبارك لمجلس الادارة والجماهير ولسه فيه خطوة والأهلي لا يهمه الا التتويج باللقب وكنا عاملين تصور للمباراة اننا نسجل هدف مبكر عشان يريحنا في المباراة ونفصل ولدينا الأهم وهو نهائي البطولة".

تابع: من الحاجات الإيجابية انه يخلي كل لاعب يتفرج على الأخطاء اللي وقع فيها وده اللي عمله محمد هاني خلال العودة من المغرب في الطيارة، مضيفا: "حسين الشحات من اللاعبين الي بتؤدي بشكل كويس وماتشات الدوري ساعدتنا نجهزه وسجل هدف ممتاز".

Advertisements

أردف: "موسيماني فضل يريح الشناوي خصوصا بعد الاطمئنان على الشناوي ومهم ندي فرصة للاعبين وامل انه الكل هيلعب"، مشيرا: "كان مهم تجهيز وليد سليمان لأن دوره مهم في النهائيات وكذلك تجهيز حمدي فتحي وتدي حلول قبل المباريات المهمة".

وجه رسالة لجماهير الأهلي: "نتظرين الدعم من جمهور الأهلي وكل المنظومة ومستنينكم في ضهر اللعيبة والجهاز الفني والإدارة وان شاء الله سنقاتل للتتويج بلقب افريقيا".