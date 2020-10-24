شكرا لقرائتكم هادي خشبة: حسين الشحات أخطأ بعدم التمرير إلى أفشة في هدفه أمام الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هادي خشبة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، إن حسين الشحات، مهاجم النادي الأهلي، أخطأ في هدفه أمام نادي الوداد المغربي.

وأكد "خشبة" في تصريحات تلفزيونية: "حسين الشحات كان من الأفضل أن يمرر الكرة إلى زميله محمد مجدي أفشة الذي كان بجانبه لحظة إحراز الهدف".

وأوضح: "تفوق الأهلي بهدفين في الذهاب في الذهاب وتقدمه بهدف في الإياب بأقدام مروان محسن جعل حسين الشحات يقوم بمراوغة مدافع الوداد أكثر من مرة وعدم التمرير إلى أفشة، رغم أنه كان من الأصح التمرير لزميله لضمان الهدف".

وتابع: "الكرة طولت من حسين الشحات في الاستلام ولكن نجح في لم الكرة مرة أخرى ولكن لو كان الأهلي غير متقدم في المباراة كان من الأصح أن يمرر الكرة إلى أفشة لضمان إحراز هدف".

وأتم: "حسين الشحات أحرز هدف جيد للأهلي ومبروك لجماهير النادي الأهلي ويستحقوا الفوز بعد تفوقهم على الخصم المغربي".

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صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خالل المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيما ضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.