شكرا لقرائتكم وائل جمعة: موسيمانى أعاد شكل الأهلى وتوازنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وائل جمعة نجم الأهلى الأسبق إن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأحمر أعاد شكل الفريق مضيفا:" الفريق تحسن دفاعيا وأصبح من الصعب تسجيل أهداف في شباكه فضلا عن التحركات داخل الملعب".

أضاف جمعة في تصريحات تلفزيونية:" البيئة الصحية في الأهلى تساعد المدربين واللاعبين على النجاح ومن لا يتحمل الضغط في القلعة الحمراء لا يدخلها والأحمر طول عمره بيصنع وبيتقل أي حد يرتدى قميصه".

اختار مدافع الأهلي السابق رجل مباراة القلعة الحمراء أمام الوداد المغربي، التي أقيمت اليوم الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بتأهل المارد الأحمر بعد الفوز بنتيجة 5-1، بمجموع المباراتين ذهاباً وإياباً في دور قبل النهائي.

تابع جمعة: "أرى أن أليو ديانج رجل المباراة مع مجدي أفشة الذي أدى بشكل جيد ورائع وتحرك بشكل ممتاز، الأهلي بشكل عام ممتاز ولكن هذا الثنائي مميز جدًا وياسر وأيمن تعاملا مع الكرات بشكل جيد جدا، وأشكر أحمد فتحي على الأداء".

وأكمل: "موسيماني أعاد للأهلي شكله وتوازنه وأصبح من الصعب تسجيل أهداف في مرماه، عكس فايلر الفريق كان يقدم كرة هجومية جيدة ولكن كان سهل يدخل مرمانا أهداف".

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واختتم :" محمد الشناوى حارس الأهلى نجم الموسم في القلعة الحمراء".

صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خالل المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدي قفشة ومروان محسن ، فيما ضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتي ، يحيى جباني ، كاسينجو كازادي ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين ،يحيى عطية الله ، بادي أووك ، وليد الكرتي ، ايمن الحسوني ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.