شكرا لقرائتكم محمد مرجان: نتمنى نهائي مصري في دوري الأبطال وحضور الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعادته بوصول القلعة الحمراء الى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

أضاف محمد مرجان خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أنه كان يتمنى التواجد الجماهيري الكامل في المباراة اليوم لكن ظروف تداعيات فيروس كورونا المستجد السبب الرئيسي في غيابهم عن مدرجات المواجهة.

أوضح محمد مرجان أنه يتمنى التواجد الجماهيري في مباراة النهائي وأن يكون الطرفين من مصر وأنه حال الموافقة على حضور الجماهير سيكون هناك تنسيق كامل مع الوزارات المعنية الرياضة والداخلية بالإضافة الى الاتحادين المصري والافريقي.

وواصل المدير التنفيذي للقلعة الحمراء أن مباراة طلائع الجيش المقرر اقامتها يوم 27 أكتوبر الجاري سيتم خلالها حفل تسلم درع الدوري المصري الممتاز والذي يشرف عليه الاتحاد المصري لكرة القدم.

Advertisements

صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف خالل المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.